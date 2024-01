San Marino. Crescita Record per la Sala Diamond di San Marino nel 2023, soddisfazione per il Direttore Generale dott. Salvatore Caronia

La Sala Diamond di San Marino, gestita da Giochi del Titano Spa e situata nella zona industriale di Rovereta, ha chiuso l’anno 2023 – secondo quanto riportato da Gioconews – con una notevole crescita finanziaria e di affluenza. Segnando un aumento del 10,74% rispetto all’anno precedente, gli incassi annuali hanno raggiunto la cifra di 29.870.000 euro, con un dicembre 2023 che ha visto incassi per oltre 3 milioni di euro, il 6,1% in più rispetto a dicembre 2022.

L’affluenza ha registrato numeri impressionanti, con un aumento del 34% degli ingressi a dicembre, arrivando a un totale annuale di 204.767 visitatori, segnando una crescita del 5,94% rispetto al 2022. Inoltre, la clientela si è ampliata, con 2.619 nuovi clienti solo a dicembre, e un totale annuale di 19.341 nuovi visitatori.

Il direttore generale della Giochi del Titano Spa, Salvatore Caronia, ha espresso, sul sito gioconews, grande soddisfazione per questi risultati, sottolineando l’importanza di questi numeri per l’organizzazione. Caronia ha anche anticipato l’inizio di un grande torneo di poker il 4 gennaio, con un montepremi garantito di 500.000 euro, noto come “Sharkbay”, evidenziando la continua crescita e il dinamismo della Sala Diamond.