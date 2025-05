Designazione infrasettimanale per il Delegato UEFA Cristiano Ascari, volato a Gibilterra per la gara d’andata tra i padroni di casa del Magpies ed il Derry City, club irlandese. Per la cronaca, l’incontro è terminato con il successo dei Magpies per 2-0, con reti in apertura e chiusura della ripresa di Taylor e Zuniga.

FSGC