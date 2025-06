San Marino, cronaca. Cailungo, arrestata cittadina italiana: aveva una pena da scontare, poi commutata in sanzione pecuniaria e rilasciata

Nella mattinata di ieri, giovedì 19 giugno, gli agenti della Sezione Operativa della Guardia di Rocca, durante un controllo ordinario sul territorio, hanno proceduto al fermo della cittadina italiana L.A., residente nel circondario, sulla quale gravava un ordine di arresto emesso sei giorni prima dall’Autorità Giudiziaria.

Il riconoscimento e il fermo sono avvenuti a Cailungo, dove la donna è stata subito accompagnata presso la sede operativa del Corpo per l’espletamento delle procedure di rito. La condanna, di trentaquattro giorni di detenzione, risultava tuttavia commutabile in pena pecuniaria, per un importo pari a 2.550 euro. L.A. ha scelto di obblare l’importo richiesto, evitando così la carcerazione.

Durante i controlli è emersa anche un’ulteriore violazione: la donna stava guidando con patente scaduta dal 2017, circostanza che ha portato a un’immediata sanzione amministrativa.

Una volta risolta la vertenza con il pagamento della somma dovuta, L.A. è stata rilasciata.