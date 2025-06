San Marino. CSdL e CDLS su sentenza Cis: la sparizione di 100 milioni di euro dei Fondi Pensione attende una risposta

San Marino, 5 giugno 2025 – Ancora un nulla di fatto, ancora un rinvio su una vicenda che ha segnato la storia degli ultimi 20 anni del nostro Paese. CSdL e CDLS esprimono amarezza per lo slittamento della sentenza del processo ‘Banca Cis’ per un supplemento di istruttoria. L’ultimo colpo di scena di un procedimento giudiziario che ha visto l’utilizzo improprio e all’insaputa dei titolari delle somme, per circa 100 milioni di euro dei Fondi Pensione.

Soldi dei pensionati e dei lavoratori investiti in strumenti finanziari i cui titoli posti a garanzia sono stati utilizzati dai vertici di Banca Cis per ottenere linee di credito da parte di banche straniere, stando a quanto emerge dalle cronache.

Un ulteriore rinvio di quella che rappresenta una delle pagine più buie della storia finanziaria ed economica di San Marino, lascia l’amaro in bocca a CSdL e CDLS.

In primis per il rischio prescrizione che si profila all’orizzonte della vicenda giudiziaria e che sarebbe di fatto l’ennesimo colpo di spugna e allo stesso tempo uno schiaffo ai cittadini, lavoratori e non, che si sono visti sfilare di mano il loro ‘borsellino previdenziale’, rimpinguato dalle casse dello Stato, ovvero da tutti coloro che pagano le tasse.

Lavoratori e pensionati che, peraltro, stanno pagando sempre di più, per finanziare i Fondi Pensione, così come previsto dalla riforma previdenziale.

Al di là delle condanne che ci sono state all’interno dei processi riconducibili a Banca Cis, le due Confederazioni sindacali auspicano che la giustizia faccia presto il suo corso, chiarendo definitivamente una vicenda che ha prodotto danni enormi per il Paese.

Non è una bella immagine, per un Paese che si affaccia all’Europa, inviare segnali contrastanti sulla trasparenza e sulla certezza della pena nei confronti di chi ne fosse direttamente responsabile.

