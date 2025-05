San Marino. CSPC – CNSFP, IN RICORDO DI PIERRE DE COUBERTIN

Si celebra il 161° compleanno di Pierre de Coubertin, il fondatore dei Giochi Olimpici moderni, nato a Parigi l’1 gennaio 1863. Il paese che ha dato i natali a de Coubertin, ospiterà nuovamente i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. L’appuntamento olimpico rappresenterà un’occasione unica per la gioventù sportiva di tutto il mondo di riunirsi in Francia per assistere al meraviglioso spettacolo sportivo offerto dagli atleti. I Giochi Olimpici sono un’opportunità per ammirare le gesta eroiche e affascinanti degli atleti, mentre la filosofia di de Coubertin rimane sempre attuale nel promuovere un’integrale umanesimo che promuova valori morali, civici, culturali e pedagogici. I suoi insegnamenti educativi possono ancora essere applicati oggi per rafforzare l’identificazione con de Coubertin come fondatore del Movimento Olimpico e sostenitore dello sport come strumento per la formazione del carattere, il cambiamento sociale e il rispetto transculturale. È fondamentale seguire regole e metodi conformi ai principi di de Coubertin per mantenere lo Spirito Olimpico vivo. Lo sport dovrebbe essere praticato con l’obiettivo di vincere, ma sempre nel rispetto del fair play, della generosità, della lealtà e senza violenza. Questo è il concetto di sport che vogliamo diffondere in modo costante.

Le Associazioni Culturali Sportive di puro volontariato, CSPC (Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin) e CNSFP (Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play), continueranno con entusiasmo e determinazione a promuovere i valori etici universali e i valori fondamentali dello sport non solo nell’ambito sportivo, ma anche nella società civile.