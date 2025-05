San Marino. Cuore pulsante dello sport europeo: si chiude con successo la visita ACES per la candidatura a Comunità Europea dello Sport 2026

San Marino, 26 maggio, 2025 – Si è conclusa la proficua visita della delegazione di ACES Europe e ACES Italia, giunta nella Repubblica di San Marino lo scorso giovedì per valutare la candidatura del Titano a “Comunità Europea dello Sport 2026”. Tre giorni di intenso lavoro hanno scandito l’agenda dei cinque delegati, che hanno potuto toccare con mano l’eccezionale offerta impiantistica e sportiva che il sistema sammarinese è in grado di offrire, un patrimonio spesso dato per scontato dagli stessi cittadini.

I membri della commissione hanno espresso un unanime apprezzamento per la forte integrazione tra sport e turismo, un connubio che valorizza le peculiarità del territorio. Particolare risalto è stato dato all’elevato livello di manutenzione delle principali strutture sportive, testimonianza di una costante attenzione e di un impegno mirato alla qualità. L’ospitalità sammarinese, calda e genuina, ha conquistato i delegati, che non hanno mancato di elogiare le meraviglie paesaggistiche e culturali della Repubblica.

San Marino ha dimostrato, ancora una volta, di possedere una statura tale da poter competere con gli Stati europei di maggiori dimensioni. Nonostante la sua estensione geografica contenuta, la Repubblica esprime quotidianamente la grandezza del suo sistema istituzionale, l’efficienza delle proprie infrastrutture e, soprattutto, la vitalità della sua popolazione, contraddistinta da una genuina propensione al mettersi in gioco e all’accoglienza.

Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, ha così commentato l’esito della visita: “Siamo convinti che le caratteristiche intrinseche del nostro territorio permettano a San Marino di assurgere a punto di riferimento per l’intero panorama sportivo internazionale. Questa candidatura rappresenta una tangibile espressione della nostra visione di una comunità in cui lo sport sia vettore di crescita, inclusione e promozione delle eccellenze.”

Il verdetto finale di ACES Europe è atteso per il prossimo 27 giugno. Un esito positivo vedrebbe San Marino coinvolta in oltre quaranta iniziative distribuite su tutti i nove Castelli, in un approccio di “candidatura di sistema” che coinvolge l’intera Repubblica. Una prospettiva che aprirebbe a sinergie significative e rapporti diretti con le altre città che saranno capitali o comunità europee dello sport nel 2026, come Napoli, già designata Capitale Europea dello Sport per lo stesso anno. Le premesse per una stretta collaborazione e un proficuo scambio sono estremamente incoraggianti.

Segreteria di Stato per lo Sport