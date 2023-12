San Marino. Da Fitch un giudizio in chiaro-scuro (di David Oddone)

Fitch Ratings ha recentemente pubblicato un aggiornamento sul rating di San Marino, con una revisione dell’Outlook a Positivo e la conferma del rating a ‘BB’. Di seguito, sono riportati i principali punti chiave dell’analisi.

Fattori Chiave del Rating:

Miglioramento delle Prestazioni del Settore Bancario: Fitch osserva un costante miglioramento in alcuni indicatori chiave del settore bancario sammarinese, riducendo il rischio per il bilancio del governo. Nonostante le sfide strutturali sulla redditività, il settore bancario è in traiettoria di profitto per il terzo anno consecutivo.

Progressi nella Risoluzione dei Crediti Inesigibili (NPL): Le autorità hanno compiuto progressi nella riduzione dei rischi derivanti da elevati tassi di NPL, istituendo una Società di Gestione degli Asset (AMC) e emettendo con successo la prima tranche ABS a dicembre.

Miglioramento del Trajectory del Debito Pubblico: Le dinamiche del debito sono migliorate grazie a un aumento del PIL nominale e a una solida performance fiscale. Si prevede una riduzione del debito pubblico sotto il 70% del PIL entro il 2023, con un ulteriore calo previsto nei prossimi anni.

Deficit Fiscali Contenuti: San Marino mantiene una politica fiscale prudente, con un avanzo di bilancio nel 2022. Nonostante un deficit previsto nel 2024, si prevede un ritorno a un piccolo surplus nel 2025.

Forza Strutturale e Vulnerabilità Finanziarie: Il rating di ‘BB’ riflette forza strutturale come reddito pro capite elevato, settore delle esportazioni resiliente e una posizione creditrice esterna netta. Tuttavia, sono presenti vulnerabilità finanziarie legate a un elevato debito e scarsa qualità degli asset nel settore bancario.

Rischi di Rifinanziamento Esterno: La flessibilità di rifinanziamento esterno di San Marino è limitata da un breve accesso ai mercati esterni e da un profilo di rimborso del debito concentrato.

Sensibilità del Rating:

Possibili Azioni Negative:

Fallimento nel ridurre efficacemente le vulnerabilità del settore bancario.

Mancato declino del debito pubblico.

Aumento dei rischi di rifinanziamento esterno.

Possibili Azioni Positive:

Dimostrazione di un significativo miglioramento nelle vulnerabilità del settore bancario.

Maggiore fiducia nel mantenimento di una traiettoria discendente del debito pubblico.

Progressi nella diversificazione delle fonti di finanziamento esterno.

Modello di Rating Sovrano e Sovrastruttura Qualitativa:

Il modello di rating assegna a San Marino un punteggio equivalente a un rating di ‘BBB’, con aggiustamenti della sovrastruttura qualitativa relativi al miglioramento delle Governance Indicators e ai rischi persistenti nel settore bancario e nel rifinanziamento esterno.

Accordo di associazione con l’UE: opportunità di crescita

Fitch ritiene che San Marino possa trarre vantaggio da una maggiore integrazione nel Mercato Unico dell’Unione Europea (UE). Dopo ritardi causati dalla pandemia, San Marino ha chiuso provvisoriamente le trattative per l’Accordo di Associazione con la Commissione Europea, con la possibilità di ratificarlo e attuarlo nel corso del 2024. Questo accordo, tra le altre cose, agevolerà la mobilità dei lavoratori transfrontalieri e supporterà l’integrazione finanziaria e la cooperazione di supervisione.

L’Accordo di Associazione rappresenta un passo significativo per San Marino verso una cooperazione più stretta con l’UE, offrendo opportunità di crescita attraverso una maggiore partecipazione al Mercato Unico. La facilitazione dei movimenti transfrontalieri dei lavoratori e il sostegno alla integrazione finanziaria sono elementi chiave che possono contribuire al potenziale sviluppo economico.

Le trattative, quando ratificate e implementate, forniranno a San Marino un quadro normativo e cooperativo più solido con l’UE, consentendo una maggiore armonizzazione delle politiche economiche e finanziarie. Ciò potrebbe favorire la fiducia degli investitori e promuovere la stabilità economica, contribuendo al progresso complessivo di San Marino nel contesto europeo.

È auspicabile che, con l’implementazione dell’Accordo, San Marino possa sfruttare appieno le opportunità di crescita derivanti dalla sua più stretta integrazione con l’UE, contribuendo così a consolidare la sua posizione economica e finanziaria.

Limite del Paese:

Nonostante il miglioramento in diversi settori, San Marino continua a affrontare sfide legate alla redditività bancaria, al debito elevato e alla limitata flessibilità di rifinanziamento esterno. L’ulteriore progresso in questi ambiti potrebbe portare a un miglioramento del rating nel futuro.

David Oddone

(La Serenissima)