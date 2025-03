San Marino. Da giovedì 5 settembre, torna il Presidio Micologico all’Istituto per la Sicurezza Sociale

Riapre giovedì 5 settembre, il Presidio Micologico al Dipartimento Prevenzione dell’Istituto Sicurezza Sociale, svolto dall’Associazione Micologica Sammarinese.

Sede del presidio, gli ambienti ISS al 4° piano della palazzina Ex Casa di Riposo dell’Ospedale di Stato, che saranno fruibili gratuitamente nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, dal 5 settembre al 28 novembre.

Il presidio offre gratuitamente un servizio di controllo sui funghi raccolti dai cittadini, grazie alla selezione e certificazione effettuata dagli ispettori micologi per garantire la loro commestibilità. Oltre a questo, vengono fornite informazioni utili sul riconoscimento delle diverse specie di funghi, accompagnate da consigli su come consumarli in modo sicuro, con indicazioni sulla preparazione, cottura, conservazione e quantità raccomandata. Inoltre, il servizio include suggerimenti sul comportamento da adottare sia durante la raccolta dei funghi che durante la permanenza nel bosco.

L’attività del presidio micologico è a disposizione da anni per tutti i cittadini della Repubblica e non solo, garantendo una miglior tutela della salute pubblica e stimolando nel contempo una maggiore sensibilità ecologica.

Per informazioni si può contattare il numero 0549 991803 negli orari di apertura del Presidio.

Ufficio Stampa, 02 settembre 2024