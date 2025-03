San Marino. Da lunedì 9 settembre, gli ambulatori del Centro Sanitario di Borgo Maggiore saranno ufficialmente trasferiti all’interno dell’Ospedale di Stato 

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa la cittadinanza che, come comunicato in precedenza, da lunedì prossimo, 9 settembre, gli ambulatori del Centro Sanitario di Borgo Maggiore saranno ufficialmente trasferiti all’interno dell’Ospedale di Stato, al Piano 1 della Palazzina “Ex Casa di Riposo”, di fianco al CUP.

Per quanto riguarda gli ambulatori periferici, quello del Castello di Faetano resterà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 8:00-13:00, mentre quello del Castello di Acquaviva sarà aperto nelle giornate di martedì e giovedì con orario 8:00-13:00.

Personale addetto agli spostamenti di attrezzature e apparecchiature informatiche sarà in servizio anche durante il fine settimana per assicurare il pieno funzionamento.

L’Istituto ricorda che il numero di telefono del triage infermieristico territoriale di Borgo Maggiore rimarrà lo 0549.981983, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 e che gli ambulatori in Ospedale, saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13.