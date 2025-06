San Marino, da oggi torna il Cambio della Guardia davanti a Palazzo Pubblico

Da oggi prende il via uno degli eventi più suggestivi e tradizionali della Repubblica di San Marino: il Cambio della Guardia davanti a Palazzo Pubblico. Fino al 16 settembre 2025, il Corpo Militare Sammarinese Guardia di Rocca sarà impegnato ogni giorno nel rituale del Cambio della Guardia, un momento carico di storia e fascino.

Le Guardie di Rocca garantiranno la sorveglianza del Palazzo Pubblico – sede istituzionale e cuore politico del microstato – con turni attivi dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30. Ogni ora, alle lancette dell’orologio, avrà luogo il tradizionale cambio che richiama ogni anno turisti e sammarinesi.

Questo rito, oltre a rappresentare una testimonianza viva delle tradizioni sammarinesi, è un’occasione imperdibile per chi sceglie di visitare San Marino durante l’estate, arricchendo la propria esperienza con uno spettacolo autentico e unico nel suo genere.

Se sei in visita, non perdere questa occasione per immergerti nella storia millenaria della Serenissima e scattare foto memorabili con le Guardie di Rocca in uniforme.