San Marino. Dal discorso del segretario politico PDCS Venturini il riferimento all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea

Le parole di Venturini: ”Tutte le nostre scelte si inseriranno nella cornice già ben delineata e definita dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che il nostro Paese firmerà entro la fine dell’anno. Dopo oltre 9 anni di negoziato, il 7 maggio 2024, a Bruxelles durante la conferenza stampa congiunta, il Vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino Luca Beccari e il Capo di Governo del Principato di Andorra Xavier Espot hanno celebrato la finalizzazione dei testi giuridici dell’Accordo di Associazione, che ribadisco NON è l’Adesione all’Unione Europea. L’attuazione di tale Accordo, che riveste un ruolo di primaria importanza nel programma di Governo per la corrente legislatura, aprirà a San Marino le porte del Mercato Unico, al pari dei 27 stati membri, e produrrà effetti a livello istituzionale, economico e sociale allargando fortemente gli orizzonti e le opportunità del nostro Paese, senza determinare perdita di sovranità e senza l’imposizione di vincoli stringenti paragonabili a quelli degli Stati membri dell’UE.”

Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia