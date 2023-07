San Marino. “Dal ricordo del passato la spinta per le nuove conquiste del sindacato”, prima iniziativa dell’80° CSdL

“I Segretari Generali racconteranno come era la Confederazione del Lavoro nei periodi in cui l’hanno guidata, periodi molto diversi tra loro, e sarà interessante capire come vedono l’organizzazione oggi”. Così Enzo Merlini ha introdotto, nella conferenza stampa di questa mattina, il dibattito che mercoledì apre le celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Confederazione. Appuntamento al Teatro Titano alle 14.30 con il dibattito “La storia della CSdL raccontata dai Segretari Generali”. Intervengono i Segretari Generali CSdL che si sono avvicendati dal 1984 ad oggi: Stefano Macina (1984-1992), Pio Chiaruzzi (1992-1994), Giovanni Ghiotti (1994-2010), Giuliano Tamagnini (2010-2021), Enzo Merlini (dal 2021). Modera la giornalista di San Marino RTV Sara Bucci. Il dibattito sarà preceduto dalla consegna dell’archivio CSdL per gli anni 1943-1980 digitalizzato dalla Fondazione XXV Marzo, per la quale svolgeranno due brevi interventi la Presidente Olga Carattoni e Laura Rossi, membro del Comitato Scientifico. “La Confederazione del Lavoro è nata il 3 settembre 1943 – ha ricordato in conferenza stampa Enzo Merlini – dopo che il Governo provvisorio seguito alla caduta del fascismo aveva incaricato lo storico dirigente socialista Gino Giacomini di ricostruire il sindacato sammarinese, la cui prima cellula era stata costituita nel 1920, per poi essere sciolta due anni dopo dal regime fascista. Infatti, uno dei primi atti che compiono tutte le dittature è quello di cancellare i sindacati democratici.” Nel ripercorrere i vari passaggi della storia sindacale, la nascita della CSU nel 1976 è stato un traguardo fondamentale per l’avanzamento dei diritti dei lavoratori; da allora è iniziata una lunga stagione di conquiste, anche sul piano contrattuale e della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni, oltre che sociale e dei diritti, che si è protratta fino agli anni 2008-2009, con l’inizio della crisi internazionale e di quella peculiare sammarinese. “Nei primissimi decenni del dopoguerra il rapporto con la politica era diretta – ha evidenziato Enzo Merlini – tanto è vero che il Segretario Generale Mario Nanni ha ricoperto anche cariche istituzionali; tuttavia ben presto è iniziato il percorso di completa autonomia della CSdL dalla politica, culminato all’inizio degli anni ’70 con le norme statutarie sulla incompatibilità tra cariche sindacali e politiche.” “Dalla lettura dei testi storici – ha aggiunto Merlini – come il volume che raccoglie gli scritti e i discorsi di Mario Nanni, si denota che fino a qualche decennio fa vi era un certo rispetto e considerazione da parte della politica verso il sindacato, che da un po’ di anni invece non sussistono più; la politica è sempre più autoreferenziale e decisionista. Al contrario, le gravi problematicità che attanagliano il paese, richiederebbero la partecipazione alle scelte e la massima coesione tra le forze rappresentative della società. Oggi, come del resto anche in passato, al sindacato viene contestato di occuparsi di questioni che trascenderebbero la sfera sindacale; la nostra sfida è far sì che i lavoratori e i cittadini comprendano che il nostro agire non può riguardare solo i contratti di lavoro o le necessità contingenti, ma ha necessità di includere anche le problematiche di carattere generale. Ad esempio, da tempo stiamo conducendo una battaglia sul debito estero, che ha riflessi diretti sulle condizioni dei lavoratori e dei cittadini e sulle prospettive del paese.” Un riferimento anche sulle contraddizioni che oggi si riscontrano sul piano occupazionale; da un lato il mondo imprenditoriale invoca l’assunzione di un modello di mercato del lavoro che si avvicina a quello italiano, caratterizzato da una diffusissima precarietà, dall’altro lamenta difficoltà nel reperire personale qualificato. “Le figure professionali più elevate – ha sottolineato il Segretario CSdL – richiedono retribuzioni adeguate e stabilità nei rapporti di lavoro. Non è certo precarizzando il mondo del lavoro sammarinese che si favorisce la disponibilità di personale qualificato di cui hanno necessità le aziende.” Le celebrazioni per questo anniversario proseguono con altre due iniziative: la festa per l’80° CSdL, in programma domenica 10 settembre al Parco Ausa di Dogana, che oltre ad una parte ricreativa presenterà un dibattito pubblico con qualificati ospiti che ripercorre anch’esso la storia della CSdL; la conferenza serale del 16 ottobre, più proiettata verso il futuro, che avrà come prestigioso ospite il Segretario Generale CGIL Maurizio Landini, con la partecipazione di Salvatore Marra, coordinatore delle politiche europee e internazionali della CGIL, oltre al Segretario CSdL Enzo Merlini. Il contributo al dibattito anche di Salvatore Marra sta a testimoniare la sempre maggiore importanza della collaborazione tra i sindacati a livello internazionale. Nessun sindacato può farcela da solo nel rapportarsi ad un potere economico sempre più forte e internazionalizzato; ciò richiede la massima unità d’azione tra organizzazioni e lavoratori a livello europeo e mondiale. La CSdL rinnova dunque l’invito a tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa di mercoledì 5 luglio al Teatro Titano con inizio alle ore 14.30.

