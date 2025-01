San Marino. Dalla Presidenza alla Cintura. L’ex presidente della AWS diventa Campione Categoria Thunder

Portile – Sabato 24 febbraio, è una giornata che per tanti non vuol dire nulla, ma per alcuni

hanno visto nascere, crescere ed evolversi una nuova favole che nessuno avrebbe mai

creduto. Ma lui no, Marco Folloni, uno di quei ragazzi che all’inizio degli anni dieci di questo

milleno, ha deciso di investire il proprio tempo, la propria energia e la propria passione, nel

portare il wrestling in Emilia Romagna.

Marco, o meglio il Follo, ha quasi 40 anni e tra pochi giorni convolerà a nozze con la sua Amata

Elisa. Vive a San Giuliano Milanese, ma è di Rubiera. La sua seconda amata.

“Diciamo che è stato un momento molto strano: nel 2012 ho fondato, insieme al mio fratello

di spirito Jhonny Puttini, uno dei Padri del Wrestling italiano Roberto Amato e Paolo Giorgi la

Wiva Wrestling (acronimo di Wrestling Italiano Veramente Autentico) dove abbiamo fatto la

storia della Categoria e della disciplina oltre che essere stati la Realtà più mediatica d’Italia.

E Poi, la trafila: da responsabile marketing, è salito a membro del consiglio direttivo, vice

presidente e Presidente: “ Presi la Wiva in mano nel momento peggiore della sua esistenza.

Molti mi consigliavano di staccarle la spina. Ma con la testardaggine tipica da testa quadra

Reggiana, ho preso gli ultimi collaboratori rimasti, abbiamo girato le carte, e abbiamo

ricominciato a rinascere. Forse anche troppo velocemente, con la decisione, da parte mia, di

far spazio a chi ne aveva di più per correre. Io avevo finito la maratona” ci spiega Il Follo.

Poi nel 2021 un colpo di scena che ha lasciato tutti stupefatti: Il Follo lascia sua figlia, la Wiva

per accettare la presidenza della AWS (Associazione Wrestling San Marino) “Be non volevo

mollare questa passione che mi pervade, ma onestamente: la Wiva era diventata una realtà

divenuta troppo professionistica per poter seguire quei ritmi. AWS era una realtà decisamente

interessante, seria, ma meno complessa. Accettai le loro proposte di diventare presidente

Dato che doveva anche nascermi Giorgio e volevo stare più vicino possibile ad Elisa”

Ma se non ce un colpo di scena il follo non è felice “ Dopo un’anno da presidente, ottenuto la

possibilità di Girare taping, aver lavorato sulla parte TV e aver portato sponsor, avevo deciso di

lasciare la presidenza anche di AWS, rimanendo nel consiglio direttivo. Dopo un inter- regno

pro tempore di Massimiliano Toni, la Aws si è diretta verso Gianluca Plessi, che ne ha

consolidato e certificato la serietà in ambito sociale e imprenditoriale, io sentivo di voler

trovare ancora piu tempo per mio figlio.”

Ma come nelle favole le cose possono cambiare: “Quest’estate avevamo iniziato una

fortissima collaborazione con la Thunder di San Martino in Rio, dove abbiamo creato il titolo

Pesi Leggeri a suo Nome. Nel torneo estivo la vinse il modenese Giant Warrior. Sabato 24 mi

sono presentato io, come al solito a sorpresa, per rispondere alla Open Challenge. Dopo due

anni tutti pensavano che avessi chiuso, ma un’ospitata allo show Pre Natalizio mi ha fatto

tornare la passione, e da li ho rivoltato la frittata. Di solito si diventa campioni poi presidenti.

Io ho fatto il Contrario. Ma il Follo è fatto cosi.”

La prima difesa del Titolo sarà il prossimo 6 aprile sempre a Portile “Spero tanto che veniate in

tanti, ma soprattutto gli sponsor. Abbiamo una signora accademy e lavoriamo per diventare il

futuro. Ora abbiamo bisogno di loro. Perchè anche le forze economiche si prendano

l’impegno sociale di sostenerci dato il grandissimo lavoro di Shock, Giant Warrior e di Grude a

coltivare e soprattutto a tirar fuori Atleti che possono farne una professione” conclude il follo.