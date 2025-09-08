San Marino. Dall’Europeo di bocce oro, argento e bronzo per la Nazionale sammarinese

La Nazionale sammarinese di bocce continua a portare in alto il nome della Repubblica di San Marino e ad aggiornare i libri di storia.

All’Europeo svolto a Chiasso, in Svizzera, i biancazzurri accompagnati dal capo delegazione Pier Marino Paoletti e guidati dal tecnico Marco Cesini, insieme al fisioterapista Nicola Galli, sono rientrati con un bottino di tre medaglie, di cui un titolo continentale. A salire sul gradino più alto del podio è Stella Paoletti nel tiro di precisione femminile, dopo la fase iniziale ha battuto la tedesca Conny Altmann (12-8) e in semifinale l’italiana Laura Picchio (21-15). Nella finale è arrivata la vittoria contro la croata Ana Juginovi?, in una sfida combattuta punto su punto.

Stella ha sfiorato anche un altro oro, in coppia con la sorella Giada. Le due Paoletti hanno partecipato al torneo di coppia femminile, cedendo il passo solo in finale contro l’Austria che si è imposta 8-5.

Nel maschile la medaglia è di bronzo grazie a Jacopo Frisoni ed Enrico Dall’Olmo, terzi nella coppia. Nel gruppo D si sono qualificati come primi del girone con le vittorie su Ungheria e Slovenia, successo anche nei quarti contro la Croazia e sconfitta in semifinale contro i padroni di casa della Svizzera, che hanno permesso ai biancazzurri di terminare al terzo posto insieme all’Austria.

Stella Paoletti e Jacopo Frisoni hanno ottenuto il quinto posto nella coppia mista, mentre nel tiro di precisione maschile è arrivato il dodicesimo posto per Enrico Dall’Olmo. Tutti questi ottimi risultati hanno fatto ottenere importanti punti per San Marino nel ranking per Nazioni, chiuso al secondo posto con 61 punti totali e il raggiungimento della qualificazione ai prossimi Mondiali per tutti gli atleti coinvolti.

C.O.N.S.