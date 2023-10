San Marino. Dario Manzaroli sulla COT: ”Finalmente la luce in fondo al tunnel!”

Ho letto con attenzione l’OdG approvato all’unanimità dalla Commissione Sanità che la Serenissima ha pubblicato nell’edizione di ieri. Vi trovo in esso elementi di positività che possono contribuire a costruire una svolta nelle attività socio-sanitarie erogate dall’ISS che, da alcuni anni, come purtroppo tutti notiamo e subiamo, hanno manifestato un deterioramento progressivo e, specie in alcuni settori, sono vicine ad un collasso irreversibile.

L’accordo siglato nel 2016 con l’Università Cattolica Sacro Cuore e con il Policlinico Gemelli non era un’iniziativa estemporanea ma nasceva da una attenta analisi che l’allora Comitato Esecutivo ISS (Caruso-Manzaroli-Francini) e la Segreteria di Stato (Mussoni) avevano per tempo messo a punto: stato dell’invecchiamento del personale sanitario medico infermieristico dell’ISS, iscritti sammarinesi alle facoltà di medicina e tempi per conseguire lauree e specializzazioni, numero chiuso per entrare nei corsi, carenza ingravescente di personale sanitario nelle varie attività ovunque (con buchi drammatici in quelle più rischiose: pronto soccorso, ostetricia ginecologia, ortopedia ecc.) e quindi possibilità di trovare lavoro in Italia e all’estero, poca appetibilità di un lavoro sanitario in un sistema troppo piccolo e chiuso e per di più meno retribuito che altrove e con un sistema pensionistico penalizzante.