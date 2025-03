San Marino. De Queiroz carica il Tre Penne in vista della volata finale

Terminata la sosta per le Nazionali il Tre Penne è pronto per ripartire e scendere in campo, dove nella 26esima giornata di Campionato Sammarinese affronterà il San Giovanni per tentare il sorpasso sulla compagine di Borgo attualmente sopra di due lunghezze e accasata al quinto posto in classifica.

Nell’ultimo turno il San Giovanni ha avuto la meglio sul Cosmos in un vero e proprio scontro play-off, vittoria che mette sull’attenti tutta la formazione di Città e in particolare il reparto difensivo. È Tony De Queiroz a concentrarsi sugli avversari: “Sappiamo che il San Giovanni sta facendo bene quest’anno, sono giovani e giocano ad alta intensità. Noi dobbiamo prepararla al meglio e soprattutto sull’aspetto dell’atteggiamento perché per noi è uno scontro diretto e vincerlo ci permetterebbe di portarci avanti in classifica e provare a chiudere la stagione regolare più in alto possibile” ha affermato il difensore brasiliano.

Dopo gli ultimi impegni è arrivata una pausa che è servita al Tre Penne per ricaricare le energie in vista anche dell’ultima parte di stagione che comprenderà la fine della stagione regolare, play-off e semifinale di ritorno di Coppa Titano. “Abbiamo lavorato in queste settimane per recuperare a livello fisico, ci siamo anche confrontati fra di noi con l’obiettivo di dare il massimo da qui fino al termine della stagione. È stato un mese travagliato ma non dobbiamo più lamentarci, ma fare sempre il risultato – conclude -. Arrivare nel modo migliore ai play-off ci può dare fiducia, siamo consapevoli della nostra qualità e dobbiamo fare meglio” ha affermato De Queiroz.

FOTO ©FSGC