San Marino. Debutto in vista per l’U22, Cecchetti: “Impazienti di scendere in campo domani”

Dista poco più di ventiquattr’ore lo storico debutto della San Marino Academy U22 nel Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Con una rosa composta da giocatori sammarinesi e completata da alcuni italiani con un passato tra le file della stessa Academy, si presenta ai blocchi di partenza del torneo con il dichiarato obiettivo di proporre ai propri calciatori un percorso di crescita tangibile sotto tutti i punti di vista, mirato anche all’innalzamento del minutaggio in campo e quindi del rendimento a livello internazionale.

Nella doppia veste di Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 ed allenatore della San Marino Academy U22, Matteo Cecchetti ha commentato l’avvicinamento ad una partita attesa da tutti: “L’emozione personale è ovviamente tanta, ma ancor maggiore è la curiosità di vedere finalmente i ragazzi all’opera in campionato e portare in partita i principi ed i concetti su cui lavoriamo in allenamento. Arriviamo bene a questo appuntamento, il gruppo ha lavorato con applicazione e dedizione in queste settimane di preparazione, compresa la rosa ridotta che in settimana – durante la sosta per le nazionali – ha continuato a lavorare sul campo. Ho ritrovato giovedì una squadra veramente carica ed impaziente di giocare, siamo fiduciosi di poter fare bene domani”.

Anche per mister Cecchetti quella di domani sarà un prima volta, nella doppia figura di selezionatore e tecnico di club: “È particolare, non lo nego, così come risulta impegnativo lo scatto mentale da un ruolo all’altro. Ho ancora fresco il ricordo dei due appuntamenti internazionali della Nazionale Under 21 (con Norvegia ed Irlanda) che tanti di questi ragazzi hanno vissuto. Il nostro primo obiettivo dovrà essere quello di garantire i medesimi livelli di intensità, concentrazione e ritmo anche in campionato”.

Il primo impegno sarà contro il San Giovanni, domani a Montecchio con calcio di inizio alle ore 15:00. “Calendario alla mano il San Giovanni rappresenta la prima sfida, ciononostante ho ricordato spesso ai ragazzi – l’ultima volta ieri sera – che i nostri avversari non hanno un nome o un cognome. Indipendentemente da chi affronteremo, dovremo in primis avere ben focalizzati nella mente il nostro percorso ed il raggiungimento dei nostri obiettivi. Pur adattandoci alle caratteristiche delle squadre che avremo di fronte, in funzione della preparazione della partita nel miglior modo possibile. I giocatori sono fisiologicamente tesi, un tantino nervosi, perché avvertono l’attenzione che si è generata su questa squadra. Devono però stare tranquilli, personalmente spero che la gente abbia a simpatia questo progetto e possa seguire con interesse il percorso di questa squadra e di questi ragazzi. Ne avranno bisogno, perché si stanno impegnando in qualcosa di grande e sarà necessario il sostegno di tutti gli amanti calcio sammarinese”.

La partita San Giovanni-San Marino Academy sarà trasmessa in diretta streaming su Titani.tv a partire dalle 14:55 di domenica 17 settembre 2023.

Ufficio Stampa

Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della San Marino Academy sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©SMAcademy