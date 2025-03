San Marino, delegazione consiliare alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento a Strasburgo

La Repubblica di San Marino sarà rappresentata alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, in programma il 20 e 21 marzo a Strasburgo, da una delegazione consiliare composta dai Consiglieri Oscar Mina e Maria Katia Savoretti. I due delegati parteciperanno all’evento in rappresentanza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

L’importante appuntamento istituzionale vedrà la partecipazione dei Presidenti di Parlamento dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, o dei loro delegati. La Conferenza si concentrerà su temi cruciali per la democrazia europea, con dibattiti dedicati alla salvaguardia della democrazia, alla libertà di espressione e alla crescente problematica della violenza contro i politici.

Tra i relatori principali figureranno rappresentanti di spicco dei Parlamenti di Francia, Svezia, Ucraina, Polonia, Spagna, Islanda, Italia, Regno Unito e Slovenia, che interverranno per offrire spunti di riflessione e aprire il confronto tra le delegazioni presenti.

La partecipazione di San Marino a questo evento sottolinea l’impegno della Repubblica nel contesto europeo per la tutela dei valori democratici e il rafforzamento della cooperazione internazionale su questioni di grande rilevanza politica e istituzionale.

Cosa è la Conferenza Europea dei Presidenti del Parlamento del Consiglio d’Europa

La Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento è un incontro biennale che riunisce i Presidenti dei Parlamenti dei Paesi membri del Consiglio d’Europa. Istituita nel 1963 su iniziativa dell’allora Presidente del Parlamento europeo, on. Gaetano Martino, la Conferenza si svolge alternativamente a Strasburgo, sede dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, e in uno dei Paesi membri. L’evento rappresenta un’importante occasione per discutere e confrontarsi su temi cruciali per la democrazia europea, promuovendo la cooperazione e il dialogo tra le diverse istituzioni parlamentari