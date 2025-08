San Marino. DEMOCRAZIA CRISTIANA: ”San Marino promosso da S&P a rating BBB+. Un riconoscimento alla stabilità e al lavoro responsabile”

San Marino, 4 agosto 2025 – Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime grande soddisfazione per l’innalzamento del rating della Repubblica di San Marino a BBB+ con outlook stabile da parte dell’agenzia Standard & Poor’s.

Una decisione che conferma la crescente fiducia della comunità finanziaria internazionale verso San Marino e premia la gestione responsabile dei conti pubblici, il consolidamento del sistema bancario e il percorso fatto verso l’integrazione con il sistema economico dell’Unione Europea.

Il PDCS considera questo risultato un importante segnale di credibilità per il nostro Paese, reso possibile da un percorso politico fondato su serietà, coesione e lungimiranza. In tal senso, ringraziamo il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, e tutti comparti dell’Amministrazione Pubblica che vi hanno contribuito, per il lavoro portato avanti con competenza, determinazione e visione.

Questo risultato non è un traguardo, ma uno stimolo a proseguire con forza sulla strada delle riforme, per garantire crescita, occupazione e sostenibilità.

Il PDCS continuerà a lavorare, con responsabilità e spirito di servizio, per la cittadinanza e perché San Marino sia un Paese sempre più solido, moderno e proiettato verso il futuro.

