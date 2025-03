San Marino. Democrazia e potere: chi comanda davvero? La democrazia è stata a lungo celebrata come il baluardo della libertà e della giustizia sociale … di Maurizio Tamagnini

Buongiorno,

Sono lieto di sottoporvi un mio contributo al dibattito attuale sulla Democrazia. Il documento che vi invio rappresenta una riflessione personale e indipendente.

Desidero inoltre precisare che, avendo recentemente concluso la mia esperienza con il movimento giovanile del PDCS, i GDC, il presente comunicato stampa è da considerarsi esclusivamente come una mia iniziativa individuale.

Maurizio Tamagnini

Tuttavia, oggi piu? che mai, e? necessario interrogarsi sulla sua effettiva sostanza e sul significato che assume nelle nostre societa? contemporanee. Non si puo? dare per scontato che la democrazia, per quanto sia un pilastro fondamentale del nostro vivere civile, sia immune da sfide e deviazioni.

Le dinamiche politiche attuali mostrano una tendenza preoccupante: il progressivo indebolimento delle istituzioni rappresentative e l’accentramento del potere nelle mani di pochi. In un contesto in cui le decisioni governative vengono sempre piu? spesso prese senza il necessario coinvolgimento dei cittadini, la trasparenza lascia spazio all’opacita?. Cio? e? particolarmente evidente quando si osserva come questioni di grande rilevanza pubblica vengano spesso gestite dietro il velo del segreto di Stato, minando la fiducia del pubblico nelle istituzioni.

Non meno allarmante e? il fenomeno della manipolazione dell’informazione e della distorsione del dibattito pubblico. In un’epoca in cui il flusso di informazioni e? continuo e sovrabbondante, diventa sempre piu? difficile per i cittadini discernere tra verita? e propaganda. La democrazia rischia cosi? di trasformarsi in una semplice parvenza di liberta?, dove il potere reale viene esercitato da chi controlla i mezzi di comunicazione e le risorse economiche.

Tuttavia, la democrazia non e? un concetto monolitico, valido in ogni luogo e tempo allo stesso modo. Essa assume forme diverse a seconda del contesto culturale e storico in cui si sviluppa. In alcune parti del mondo, la democrazia e? ancora sinonimo di autoritarismo mascherato, dove i diritti umani vengono sistematicamente violati e le voci dissidenti messe a tacere. Altrove, essa viene intesa come un processo inclusivo e partecipativo, ma anche qui le sfide non mancano, specialmente di fronte a un crescente disinteresse e una pericolosa polarizzazione.

E? quindi evidente che la democrazia non puo? essere considerata un traguardo raggiunto una volta per tutte. Al contrario, e? un processo in continuo divenire, che richiede un impegno costante da parte di tutti – istituzioni, cittadini, media – per essere autenticamente realizzato. Non basta accontentarsi delle apparenze: e? necessario lavorare per una democrazia sostanziale, capace di rispondere alle reali esigenze delle persone, rispettando e proteggendo i diritti di tutti, senza discriminazioni.

Perche? la democrazia fiorisca, e? indispensabile promuovere una cultura politica basata sull’informazione corretta e accessibile, sull’educazione civica e su un dibattito pubblico aperto e costruttivo. Solo cosi? potremo costruire una societa? dove la partecipazione non sia solo un diritto formale, ma una pratica quotidiana che coinvolga attivamente ogni cittadino.

In conclusione, la democrazia e? un bene prezioso, ma fragile. Il suo futuro dipende dalla nostra capacita? di rinnovarla, di affrontare con coraggio le sue contraddizioni e di lavorare insieme per realizzare quell’ideale di liberta? e giustizia che tutti desideriamo.

