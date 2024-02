San Marino. Demos: La politica è una lotta per la felicità di tutti! (Josè Mujica)

L’obiettivo è la giustizia, il metodo è la trasparenza. È importante non confondere l’obiettivo con il metodo.”

(Julian Assange)

“libertà (di stampa) è limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela dell’onore e della dignità altrui, dal rispetto della verità sostanziale dei fatti e dall’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà, dalla buona fede e dal Codice Deontologico.”

(articolo 3 -Diritti e doveri- Legge sulla editoria)

Demos ha difeso e difenderà sempre la libertà di stampa, diritto cardine di ogni Stato civile e democratico, necessario e fondamentale per garantire ai cittadini la possibilità di formarsi una opinione libera rispetto ai fatti che avvengano all’interno della comunità.

Plaudiamo quindi alla sentenza di assoluzione nei confronti di una testata giornalistica.

Ricordiamo però che questo diritto deve essere esercitato tenendo fede ad un codice deontologico che purtroppo sempre più spesso viene violato per fare prevalere specifiche opinioni rispetto ad altre.

Come non ricordare la comunicazione della paura nel periodo “Covid”, la violenza delle opinioni riportate nei confronti dei “pacifisti” in questo periodo di guerra e il silenzio generale sulla vicenda Assange.

Negli ultimi anni i giornalisti soprattutto d’inchiesta hanno e continuano a rischiare la loro vita, alcuni l’hanno persa, altri sono in carcere, altri ancora non esercitano più la loro attività per “salvaguardarsi” e questo non è accettabile!

La libertà di stampa va promossa garantendo l’indipendenza economica, la trasparenza delle fonti di finanziamento, la tutela dagli attacchi del potere e la definizione di percorsi di formazione con elevati standard per gli operatori della informazione e su questo in Repubblica c’è ancora molto da fare.

Invitiamo quindi a difendere la libertà di stampa e a promuovere una informazione libera, indipendente e professionalizzata, non solo quando fa comodo, ma anche e soprattutto come principio costituzionale che va difeso SEMPRE!

Demos