San Marino. DENATALITÀ. Ora ci pensa la politica! … di Paolo Forcellini

Ormai quella della denatalità è diventata una vera e propria farsa. La politica cerca le cause e le possibili soluzioni. Ma, a dirla tutta, le soluzioni può trovarle solo la coppia, nel proprio intimo. Non certo qualche politico che si infila – metaforicamente – nel letto altrui per dare indicazioni su “come fare”.

Le cause ipotizzate dal dibattito pubblico non tengono conto di altri fattori, ben più determinanti, che spiegano il calo delle nascite. Un calo che, a mio avviso, è ormai irreversibile e si manifesta in molte parti del mondo, soprattutto in quelle occidentali.

Una prima causa è la prassi, ormai diffusa, della convivenza senza matrimonio. Non ci si sposa più, né in chiesa né in Comune. Questo fa venire meno il concetto stesso di famiglia come nucleo stabile e impegnato. E così, con meno legami formali e vincoli giuridici, viene meno anche la prospettiva di mettere al mondo dei figli.

Un’altra causa è l’insicurezza diffusa, soprattutto tra i giovani che vivono nelle grandi città. Il timore cresce in un contesto dove la microcriminalità dilaga, spesso anche tra i minori, e dove una parte della politica è troppo tollerante e la giustizia tende ad “assolvere” più che a punire.

Si dice che oggi molti evitano di avere figli per motivi economici. Ma forse – provocatoriamente – sarebbe più onesto definirlo un atto di vigliaccheria. Basti pensare a chi, nel secolo scorso, nonostante le difficoltà economiche e un futuro incerto, ha avuto figli con coraggio e amore. Marito (uomo) e moglie (donna) hanno costruito famiglie numerose, senza farsi frenare da paure o calcoli, garantendo ai propri figli una crescita dignitosa e trasmettendo loro i valori della famiglia.

Altri tempi, purtroppo perduti.

Paolo Forcellini