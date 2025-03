Le fotografie sono emblematiche: pochi cittadini, che non sono candidati in Repubblica Futura, o addirittura nessuno, partecipano più agli incontri organizzati da questo partito. Le ultime immagini pubblicate (ovviamente in campo stretto, ndr) evidenziano chiaramente la presenza esclusiva degli “addetti ai lavori”. Repubblica Futura è ancora capace di attrarre e coinvolgere il pubblico cittadino nelle proprie attività e iniziative politiche?