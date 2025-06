San Marino designata “Comunità Europea dello Sport 2026”: un riconoscimento storico per il Titano

San Marino, 27 giugno 2025 – La Repubblica di San Marino celebra oggi un traguardo di portata storica: è stata ufficialmente designata da ACES Europe come “Comunità Europea dello Sport 2026”. L’annuncio, attesissimo, giunge a coronamento di un percorso di candidatura che ha visto il Titano distinguersi per l’eccellenza delle proprie infrastrutture, la profonda integrazione tra sport e tessuto sociale, e la genuina ospitalità che caratterizza la sua popolazione.

La notizia, resa pubblica nella giornata odierna dal Segretario di Stato per l’Industria e lo Sport, Rossano Fabbri, nel corso di una conferenza stampa, segna l’inizio di un anno che vedrà la Repubblica impegnata in oltre quaranta iniziative sportive, diffuse capillarmente nei nove Castelli. Un approccio “di sistema” che coinvolgerà l’intera comunità sammarinese, trasformando lo sport in un catalizzatore di crescita, inclusione e promozione delle eccellenze territoriali.

La valutazione della delegazione di ACES Europe e ACES Italia, avvenuta lo scorso maggio, aveva già evidenziato l’elevato standard dell’offerta impiantistica e sportiva sammarinese, un patrimonio spesso sottovalutato. L’unanime apprezzamento per la sinergia tra sport e turismo, insieme all’impeccabile manutenzione delle strutture, ha confermato la capacità di San Marino di competere con realtà di maggiore estensione, dimostrando la vitalità di un sistema istituzionale efficiente e di una popolazione proattiva.

“La designazione è la tangibile espressione di un impegno collettivo e di una visione che abbiamo coltivato con determinazione,” ha dichiarato il Segretario di Stato Rossano Fabbri. “San Marino, pur nella sua dimensione contenuta, si afferma quale epicentro di valori sportivi e culturali, capace di generare connessioni significative e di ispirare. Siamo pronti ad accogliere il 2026 come un’opportunità irripetibile per consolidare il nostro ruolo nel panorama internazionale, costruendo ponti e sinergie con le altre Capitali e Comunità Europee dello Sport, a partire dalla prestigiosa collaborazione con Napoli. Il riconoscimento acquisisce un significato ancora più profondo in quanto rappresenta un ulteriore, tangibile passo verso una più marcata integrazione europea, preannunciando così, sul terreno fertile dello sport, l’imminente firma dell’accordo di associazione.”

Il riconoscimento di ACES Europe rappresenta altresì un’occasione per stringere collaborazioni strategiche e scambi proficui con altre realtà europee, inaugurando una stagione di dialogo e di crescita condivisa nel segno dello sport. San Marino si prepara ora a vivere un anno straordinario, ponendosi come faro di un modello sportivo sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare le peculiarità del territorio e di promuovere il benessere della sua comunità.

