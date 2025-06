San Marino. Dialogo interreligioso: la delegazione sammarinese partecipa alla 2ª Conferenza UIP. In agenda coesistenza pacifica, diritti delle minoranze e leadership etica

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP) è pronta a partecipare alla 2ª Conferenza sul Dialogo Interreligioso, che si terrà a Roma nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 giugno. L’evento, organizzato dalla UIP, metterà al centro la coesistenza tra fedi, la tutela delle minoranze religiose e il ruolo delle istituzioni parlamentari nel promuovere società più inclusive e pacifiche.

A rappresentare San Marino saranno i Consiglieri Maddalena Muccioli (Capo delegazione), Giovanni Francesco Ugolini, Matteo Rossi e Antonella Mularoni, espressione delle istituzioni sammarinesi impegnate nel dialogo multilaterale. Lo rende noto in un comunicato ufficiale il Segretariato del Gruppo Nazionale presso l’UIP, sottolineando la portata etica e politica dell’appuntamento.

Ad aprire i lavori saranno le massime cariche istituzionali italiane, con gli interventi del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e della Presidente dell’UIP, Tulia Ackson.

Il dibattito generale, cuore della conferenza, sarà dedicato al tema: “I Parlamentari in dialogo con la religione e il credo: rafforzare la fiducia e abbracciare la speranza per il nostro futuro comune”. Una riflessione, dunque, non solo politica, ma anche valoriale e culturale, che coinvolgerà delegati parlamentari da tutto il mondo.

Nel corso dei lavori saranno affrontati temi cruciali come:

Il contrasto all’odio religioso e alle discriminazioni basate sul credo;

La libertà di religione o convinzione come diritto fondamentale;

Il ruolo dell’educazione alla pace e di una leadership etica come strumento di trasformazione sociale;

L’ inclusione delle donne nella vita pubblica e parlamentare;

Le strategie di solidarietà verso persone vulnerabili e in condizioni di emarginazione.

La conferenza si concluderà con l’adozione di un documento finale che raccoglierà gli impegni condivisi dai partecipanti. In chiusura, nella mattinata di sabato 21 giugno, i delegati saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco in Vaticano, in un momento simbolico di profonda valenza spirituale e diplomatica.

La partecipazione sammarinese a questo evento conferma l’impegno della Repubblica di San Marino, sul piano internazionale, per la promozione dei diritti umani, del dialogo interculturale e della diplomazia parlamentare come strumento di pace e convivenza.