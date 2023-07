San Marino. Dimesso dall’ospedale il giovane sammarinese morso dalla vipera della sabbia che teneva in casa

Ieri nel pomeriggio è stato dimesso il giovane sammarinese che era stato morso da un serpente velenoso che lo stesso teneva in una teca presso la sua abitazione. Dopo il morso, il giovane era stato ricoverato in terapia intensiva alcuni giorni fa.

Si trattava di una vipera nordafricana chiamata Cerastes Cerastes, comunemente conosciuta come Vipera della sabbia e l’antidoto specifico per il veleno di questo serpente era disponibile solo presso la farmacia della facoltà medica dell’Università di Ginevra. Così un equipaggio di volontari della Croce Rossa Sammarinese era partito per la Svizzera per renderlo disponibile al giovane sammarinese.

Ora il paziente è stato dimesso il che vuol dire che il suo stato di salute è migliorato al punto da non richiedere più il ricovero in ospedale.