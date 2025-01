San Marino. Dimissioni delle forze politiche dal CGG. Che cosa è successo?

Nel corso della sessione serale del Consiglio Grande e Generale, protrattasi fino a mezzanotte, è emerso un punto di svolta importante. Le forze di opposizione+ PSD, hanno comunicato la decisione di sottoporre alla Reggenza le firme necessarie per le loro dimissioni.

In risposta a tale mossa, il consigliere Mancini, appartenente all’Alleanza Riformista (AR), ha sollevato la necessità di un approfondimento. Ha suggerito di portare il dibattito all’interno dell’ufficio di presidenza, tenendo conto degli impegni già fissati dalla Reggenza.

La convocazione dell’ufficio di presidenza, fissata per oggi alle 13, ha l’obiettivo di stabilire le priorità relative al decreto di scioglimento del Consiglio. Tra i punti all’ordine del giorno vi sono anche temi ancora in attesa di risoluzione, quali la nomina di nuovi giudici in Collegio Garante