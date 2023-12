San Marino. Dipendenti di una grande azienda sammarinese a bocca asciutta, non erogata la tredicesima. A rischio i loro posti di lavoro?

L’atmosfera delle festività natalizie è stata offuscata per i lavoratori di una delle principali società di San Marino a seguito dell’annuncio inaspettato della sospensione della gratifica natalizia. Un comunicato aziendale, intriso di una palpabile delusione, ha reso nota la decisione scuotendo il consueto spirito prefestivo tra il personale.

La comunicazione dal vertice dell’azienda ha rivelato non solo la gravità del momento ma ha anche invocato l’unità e la cooperazione tra i dipendenti. Il messaggio ha messo in evidenza l’attiva ricerca da parte dell’azienda di soluzioni per riprendere la distribuzione degli emolumenti al più presto possibile. Nonostante il mancato pagamento della tredicesima, l’azienda ha trasmesso calorosi auguri di buone feste ai suoi dipendenti.

La decisione ha inevitabilmente gettato un’ombra sulle celebrazioni natalizie, portando molti a riflettere sulla sicurezza e sulla stabilità del proprio posto di lavoro. L’azienda si è scusata per l’imprevisto e sta cercando di risolvere la situazione.

E’ palese l’obiettivo di restituire ai suoi dipendenti non solo il bonus natalizio ma anche la serenità perduta, ma molti si domandano se sia a rischio il loro posto di lavoro?

/ms