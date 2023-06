San Marino. Direttore di GiornaleSM querela Simone Celli per le dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti

Ecco che cosa ha dichiarato Simone Celli durante il processo Buriani-Celli-Fabbri-Filippini: ”Celli ha iniziato le sue dichiarazioni: “Non intendo soffermarmi sulle parziali e strumentali ricostruzioni operate in particolare da un locale sito di informazione. Gli articoli su di esso pubblicati sono a disposizione di tutti e ciascuno di noi si puo? fare liberamente una idea della aggressivita? e della mancanza di rispetto del prossimo, con cui certi temi sono stati affrontati, affinche? nell’opinione pubblica si venisse a creare quel clima infamante, colpevolista e giustizialista, propedeutico ad arrivare ad una preventiva condanna popolare con una sentenza pronunciata in piazza e non in un’Aula di Tribunale, come invece dovrebbe accadere. L’obiettivo peraltro e? stato ampiamente raggiunto.”

Mi dispiace per Simone Celli, ma gli eventi riportati, che vanno dalla proposta di voto di scambio con Carrirolo – procedimento archiviato da BURIANI – fino ai fatti di oggi, sono basati sulla verità. Inoltre, ho scritto articoli critici sulla base delle mie personali opinioni su di lui e sulla cricca. Questi punti di vista sono legittimi, ma non posso essere diffamato come descritto dall’ex Segretario di Stato Celli.

Di conseguenza, ho incaricato i miei avvocati di presentare una querela per diffamazione nei miei confronti.

Marco Severini