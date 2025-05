San Marino. Domagnano, ripartono le attività del Centro Incontro: ogni mercoledì pomeriggio per over 50

Dopo la pausa invernale, torna uno degli appuntamenti più attesi per la socialità nel Castello di Domagnano: riprendono le attività ricreative del Centro Incontro, progetto promosso dalla Giunta di Castello per offrire momenti di condivisione, svago e amicizia alle persone over 50.

A partire da mercoledì 7 maggio, ogni settimana alle ore 14.30, il Circolo Parrocchiale “Don Elviro” aprirà le sue porte per accogliere tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio in buona compagnia, tra giochi, conversazioni e iniziative pensate per stimolare la partecipazione attiva e il benessere relazionale.

L’invito è rivolto a tutti i residenti del Castello e non solo, purché abbiano compiuto cinquant’anni e abbiano voglia di vivere con leggerezza il proprio tempo libero, stringere nuove amicizie e partecipare a una rete sociale accogliente.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la Giunta di Castello di Domagnano.