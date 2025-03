San Marino. Domande legittime. Perchè i sammarinesi non possono sapere subito che cosa ha prodotto ieri l’avvocato Cocco nel Caso Titoli. Lo si saprà probabilmente dopo la fine delle elezioni? E’ così devastante? Ci sono politici di mezzo?

Leggiamo da Enrico Lazzari nel suo editoriale di oggi:

”Un’udienza aperta da una doppia richiesta di acquisizione agli atti di nuovo materiale -si presume- emerso solo recentemente, inoltrate rispettivamente dall’Avv. Filippo Cocco, (legale di Bcsm costituitasi Parte Civile) e dall’Avv Rossano Fabbri (legale di Asset Bank, parte civile anch’essa).

Se nel secondo caso si tratta di materiale già inserito nel procedimento 416/2019 (il processo attinente il conferimento in “pegno” da parte di Banca CIS di titoli di proprietà della clientela e non della banca) e relativo ad una indagine del Giudice Elisa Beccari incentrata su una ipotesi accusatoria di associazione a delinquere (leggi qui e leggi qui) fra i “vecchi” vertici di Bcsm, unitamente al Commissario della Legge Alberto Buriani, al Dg del CIS Daniele Guidi, all’azionista Marino Grandoni e al finanziere lucano Francesco Confuorti, nel primo caso non è dato a sapere -a noi comuni mortali (i legali in causa potranno invece visionare il materiale fin da subito, così da preparare una posizione in merito alla loro ammissibilità)- di cosa si tratti.

Il Giudice Vico Valentini, in ogni caso, si è riservato di decidere sull’ammissione agli atti del “500” dei due nuovi fascicoli entro la prossima udienza, fissata per il 10 giugno, il giorno dopo le elezioni politiche.”

Di che cosa si tratta?

E perchè non è stato ammesso subito? Perchè la decisione non è stata presa immediatamente?

E perchè i sammarinesi non possono sapere come stanno le cose? Sin da subito.

Non è che è per caso il contenuto, ipoteticamente devastante, del famigerato computer di Daniele Guidi? E se fosse così perchè, dopo tutto e dopo tutto questo tempo, i sammarinesi non lo possono sapere? Dopo che lo stesso e la cricca ci hanno rubato oltre 100 milioni di fondi pensione e devastato il paese? Noi dobbiamo sapere che cosa c’è nella produzione dell’avvocato Cocco.

Ci sono politici di mezzo se probabilmente si rimanda la decisione a dopo le elezioni? Se così fosse i sammarinesi devono saperlo PRIMA della fine della CAMPAGNA ELETTORALE e non dopo! E’ un loro diritto!

Noi tutti sammarinesi dobbiamo avere queste risposte, d’altronde si parla del nostro stato.

E’ così scottante e devastante quanto prodotto dall’avvocato Cocco? Perchè?

Tutte queste domande devono avere una pronta risposta.

Sono i sammarinesi a chiederlo.

/ms