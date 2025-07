San Marino, domani chiusa la traffico la Strada Sottomontana per lavori di manutenzione

Domani, martedì 15 luglio 2025, la Strada Sottomontana sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il bivio con Strada di San Gianno e la rotatoria di Murata, da cui parte Via del Serrone. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 06:00 alle ore 13:00 per consentire lavori di sfalcio dell’erba e pulizia delle banchine stradali.

Lo comunica l’Ordinanza n. 156/2025 emessa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino, su richiesta dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Nel testo dell’ordinanza si specifica che l’intervento sarà svolto “con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile” e che, per l’intera durata delle operazioni, sarà attivo anche il divieto di sosta lungo il tratto interessato.

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati, per ridurre al minimo i disagi per cittadini, lavoratori e turisti.

L’ordinanza è stata firmata dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori e pubblicata lo scorso 11 luglio 2025.

Per ulteriori aggiornamenti, la Segreteria di Stato consiglia di consultare i canali ufficiali della Segreteria di Stato o dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.