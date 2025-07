San Marino. Domani, giovedì 3 luglio, l’inaugurazione dei nuovi uffici del Registro Navale

Sarà un evento che unisce istituzioni, innovazione e alta cucina quello in programma per giovedì 3 luglio 2025, quando il Registro Navale di San Marino presenterà ufficialmente i suoi nuovi uffici nel complesso “I Tavolucci” di Borgo Maggiore, a partire dalle ore 17.00.

L’inaugurazione rappresenta un momento di rilievo per il settore marittimo sammarinese e per l’intero Paese. Alla cerimonia saranno presenti autorità politiche e militari, insieme ai rappresentanti del sindacato dei marittimi, a sottolineare la valenza strategica che il Registro riveste, non solo per la Repubblica di San Marino, ma anche nel più ampio panorama del comparto marittimo internazionale.

Dopo il taglio del nastro e la visita agli spazi operativi, la serata continuerà in un’atmosfera esclusiva. Dalle ore 18.30, gli ospiti si sposteranno sulla terrazza della Boutique Giorgia, dove lo chef stellato Luigi Sartini firmerà un cocktail con degustazione gourmet, pensato appositamente per l’occasione. Il menu proporrà un viaggio nei sapori del territorio, reinterpretati attraverso la creatività dello chef in chiave contemporanea.

“Un evento esclusivo che celebra l’eccellenza sammarinese e il rilancio della sua bandiera nel mondo marittimo, in un’atmosfera di incontro e valorizzazione del territorio”, sottolinea il Registro Navale di San Marino nel comunicato diffuso oggi, martedì 1° luglio 2025.

La serata del 3 luglio si preannuncia così come un momento significativo per la promozione dell’identità sammarinese a livello internazionale, segnando una nuova fase di crescita e presenza del Registro Navale nel panorama mondiale.