San Marino. Domani il secondo episodio del podcast “Storia dei Giochi dei Piccoli Stati”

Uscirà domani all’ora di pranzo il secondo episodio di “Storia dei Giochi dei Piccoli Stati”, la mini-serie podcast realizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in collaborazione con il team di Storia in Flanella.

Pensato per un pubblico trasversale, dagli appassionati di sport agli amanti delle storie ben raccontate, Storia dei Giochi dei Piccoli Stati è una serie video podcast che esplora episodi, personaggi e simboli che hanno segnato la storia dello sport sammarinese in quella che spesso viene definita la “Mini Olimpiade” per eccellenza. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eredità culturale dello sport, rendendola accessibile e stimolante per le nuove generazioni, ripercorrendo attraverso i personaggi e i protagonisti lo storico anniversario dei 40 anni dei Giochi.

La collaborazione con Storia in Flanella, nota realtà sammarinese specializzata in divulgazione storica attraverso podcast narrativi, porta un linguaggio fresco e ricercato, capace di coniugare rigore e creatività. Ogni puntata è frutto di un attento lavoro di ricerca, scrittura e produzione, per offrire un’esperienza immersiva e significativa.

“Volevamo un modo diverso di raccontare lo sport,” afferma Christian Forcellini, Presidente del CONS. “Questa collaborazione ci permette di unire la profondità della memoria storica con la potenza evocativa della narrazione podcast, allargandoci a un nuovo tipo di pubblico per raccontare le gesta dei nostri atleti.”

“Storia dei Giochi dei Piccoli Stati” è una mini-serie divisa in quattro episodi condotta da Giuseppe Giardi, ideatore del podcast Storia in Flanella. Il primo, “Mini Olimpiade”, ha visto come ospiti Eros Bologna, Segretario Generale del CONS, Marco Tamagnini, ex velocista sammarinese e medaglia d’oro a Cipro 1989 e Palmiro Faetanini, giornalista sportivo sammarinese. Il primo capitolo, già disponibile su YouTube e Spotify dei canali Storia in Flanella, ha ripercorso la memoria storica dei Giochi con un focus sulla nascita della manifestazione, le edizioni ospitate da San Marino nel 1985, 2001 e 2017, curiosi aneddoti e il valore simbolo di rappresentare il Titano in questa competizione internazionale.

La seconda puntata, in programma domani, avrà al centro una tavola rotonda al femminile con la tiratrice Alessandra Perilli, l’ex pallavolista e ora membro de Comitato Esecutivo del CONS Martina Mazza e l’allenatrice e giudice di ginnastica ritmica Federica Protti. Nel terzo e ultimo episodio prima della partenza per Andorra, programmato per mercoledì 21 maggio, spazio a Giuliano Tomassini, capo missione ad Andorra 2025, e gli atleti Alessandra Gasparelli(atletica leggera) e Mattia Bastianelli Gambini (rugby). Il quarto episodio, ultimo del progetto, verrà registrato al ritorno della delegazione sammarinese.

Il podcast è disponibile gratuitamente su Youtube e Spotify, sui canali di Storia in Flanella.

CONS