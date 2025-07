San Marino, domani l’inaugurazione della mostra fotografica “Garibaldi, statue in movimento” al Museo di Stato

Domani, giovedì 31 luglio alle ore 11.30, presso il Museo di Stato di San Marino si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Garibaldi, statue in movimento”, curata dal fotografo Francesco Arancioni.

L’evento è promosso sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e dall’Ambasciata d’Italia a San Marino. La mostra è realizzata in collaborazione con gli Istituti Culturali sammarinesi.

Il progetto fotografico, nato nel 2022, è stato presentato inizialmente presso l’area museale della Rocca di Umbertide e successivamente esposto al Compendio Garibaldino di Caprera, nella Casa Museo di Giuseppe Garibaldi, nell’estate del 2023.

La figura di Giuseppe Garibaldi ha un particolare rilievo per la Repubblica di San Marino, grazie al legame storico sancito nel 1849, quando Garibaldi trovò rifugio sul Titano. Questo episodio ha rafforzato i valori di libertà, neutralità e indipendenza che ancora oggi caratterizzano San Marino, rendendo Garibaldi un simbolo di riconoscenza e amicizia duratura tra il condottiero e il popolo sammarinese.

La mostra presenta una serie di scatti fotografici che immortalano le molteplici statue dedicate a Garibaldi in diverse pose: a cavallo, in piedi, a mezzo busto o a tutto tondo, mentre impugna una spada o arringa la folla con un gesto della mano. Questi atteggiamenti rendono le sculture vere “statue in movimento”, offrendo molteplici profili del celebre condottiero.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione e a visitare la mostra, che rimarrà aperta al pubblico fino al 17 agosto 2025.