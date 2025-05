San Marino. Domani Motus Liberi: “Dopo il Congresso, nominate le cariche del partito: avanti con l’obiettivo di arrivare dritti al cuore”

A seguito della seconda Assemblea Congressuale di DOMANI – Motus Liberi, il Coordinamento Centrale del Partito ha provveduto – nella seduta di mercoledì 28 maggio – a nominare come previsto dallo Statuto i nuovi incaricati che insieme al Presidente, Lorenzo Forcellini Reffi, ed allo stesso Coordinamento Centrale porteranno avanti le attività di D-ML per il mandato del prossimo triennio. Quale Segretario Generale del Partito è confermata Carlotta Andruccioli, Gaetano Troina come Direttore dell’Ufficio Stampa e Daniela Marchetti quale Tesoriere, mentre il nuovo Responsabile dei Rapporti Internazionali è Fabio Righi, che riceve il testimone da Elisa Zafferani, cui è andata la gratitudine del Coordinamento per l’impegno profuso in questi anni nell’interesse del Partito. La mozione finale dell’Assemblea Congressuale ha conferito un mandato forte e ben preciso al Coordinamento Centrale ed ai nuovi incaricati, orientato a portare avanti convintamente i nostri valori con la capacità di rinnovarci, seguendo obiettivi precisi: 1 – incrementare la presenza sul territorio del Partito, al fine di valorizzare ed incentivare la partecipazione delle persone alla vita politica; 2 – sostenere con forza la Sezione Giovanile del Partito, per incrementare il coinvolgimento delle nuove generazion; 3 – proseguire sulla strada della collaborazione con gli esponenti del mondo politico ed istituzionale italiano, europeo ed extra-europeo, alla luce del ruolo di Global Partner del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei e della volontà espressa dall’Assemblea Congressuale di rafforzare un’area politica, al fine di diventare punto di riferimento nel contesto sammarinese per sviluppare connessioni reciprocamente proficue e vantaggiose; 4 – coltivare il confronto costruttivo con tutte le rappresentanze socio-economiche, al fine di porre in essere proposte che perseguano esclusivamente il superiore interesse dello Stato e i bisogni dei cittadini, ma soprattutto che siano concretamente aderenti alle effettive esigenze della realtà sammarinese; 5 – proseguire l’azione politica con un atteggiamento propositivo e al contempo intransigente, portando in ogni contesto il nostro contributo alla realizzazione di tutti gli interventi economici utili non solo ad equilibrare il bilancio dello Stato, ma anche a garantire un’evoluzione e uno sviluppo del Paese nell’attuale contesto internazionale. Approfittiamo per rivolgere un grande e sentito ringraziamento a tutti i membri del Coordinamento Centrale uscenti, per il tempo dedicato ed il prezioso lavoro svolto in questi primi anni di vita del Partito, caratterizzati da sfide non certo semplici da affrontare, che hanno contribuito a costruire insieme ciò che DOMANI – Motus Liberi è diventato. È tanta quindi la gratitudine per ciò che abbiamo condiviso e che continueremo a condividere. Come colleghi e come amici.

