San Marino. DOMANI – Motus Liberi Giovani: le esigenze dei giovani sono state accolte!

DOMANI – Motus Liberi Giovani esprime grande soddisfazione per l’accoglimento all’unanimità, da parte del Consiglio Grande e Generale, dell’Ordine del Giorno da noi elaborato e fortemente voluto dai nostri giovani, presentato ed illustrato dal Gruppo Consiliare del Partito.

In un modo in continua evoluzione, crediamo che valorizzare le nuove generazioni sia un passo fondamentale per garantire un futuro prospero e sereno alla nostra Repubblica. L’approvazione di questo atto rappresenta un chiaro segnale politico che riconosce la componente giovanile come risorsa straordinaria, ricca di energie, creatività ed idee innovative.

Il documento approvato richiama con forza le criticità che i giovani sammarinesi affrontano quotidianamente, tra cui la mancanza di spazi culturali e ricreativi per bambini e ragazzi di ogni età, le limitate opportunità di carriera professionale e la crescente difficoltà a reperire soluzioni abitative. L’Ordine del Giorno rappresenta una risposta chiara e concreta a queste esigenze, chiedendo un grosso cambio di passo alla politica. La cittadinanza, infatti, è stanca di questo modo lento di dare riscontro, da parte delle istituzioni, a quelle che sono le vere esigenze della popolazione, specialmente delle fasce più sensibili, come quella giovanile.

Accogliamo con particolare entusiasmo gli impegni assunti dal Congresso di Stato, tra cui:

-la valorizzazione degli spazi pubblici esistenti e la promozione di nuovi centri di aggregazione ricreativa, culturale, artistica e sportiva per bambini e ragazzi di tutte le età;

-il potenziamento dell’offerta formativa per la Scuola Secondaria Superiore;

-la creazione di nuovi percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, anche in collaborazione con l’Università di San Marino e il CFP;

-l’implementazione di esperienze formative all’estero, grazie anche al supporto delle Comunità sammarinesi nel mondo;

-soluzioni concrete per l’emergenza abitativa, inclusa la realizzazione di uno studentato per gli studenti universitari stranieri;

-una regolamentazione più chiara del lavoro giovanile, con particolare attenzione a tutela e retribuzione.

Ringraziamo con sincerità il Gruppo Consiliare di DOMANI – Motus Liberi per avere portato in Aula questa nostra iniziativa, illustrandola e sostenendola, raccogliendo il favore anche delle altre forze politiche.

Il risultato ottenuto ci impegna a proseguire il nostro impegno politico con maggiore determinazione, affinché le promesse contenute nell’Ordine del Giorno non restino sulla carta, ma si trasformino in azioni tangibili e concrete per tutte le ragazze ed i ragazzi sammarinesi.

Finalmente la voce dei giovani è stata ascoltata: ora è il momento di agire e di trasformare le parole in fatti!

DOMANI – Motus Liberi Giovani

Sezione Giovanile del Partito