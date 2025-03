San Marino. DOMANI – Motus Liberi per un turismo di qualità

Come DOMANI – Motus Liberi e come, ovviamente, cittadini, siamo convinti che il turismo debba e possa essere un volano per l’economia del Paese. Trattiamo quindi l’ambito come un settore dalle enormi potenzialità, sul quale concentrarsi ed investire con proposte concrete ed a lungo termine.

A tal proposito le chiavi del successo, a nostro parere, sono: avere obiettivi chiari per una efficace programmazione dell’offerta turistica, investire nella qualità degli eventi, ripristinare un confronto costruttivo tra tutti gli operatori del settore del turismo e valorizzare le risorse sammarinesi.

Vediamole nel dettaglio. OBIETTIVI CHIARI: lungimiranza e scelta di obiettivi in coerenza con una visione di turismo a lungo termine, individuazione di un turismo di qualità e creazione di un’agenda programmando gli eventi senza sovrapposizioni e comunicandoli in maniera efficace. Pensiamo sia necessario targhetizzare i flussi turistici per creare eventi “sartoriali” in relazione al pubblico di riferimento unitamente ad una comunicazione dedicata e veicolata su unico portale nazionale, potenziato, capace da fungere da collettore tra tutti gli operatori di settore. Vediamo sicuramente San Marino come contesto attrattivo per un turismo internazionale, individuale, famigliare, congressistico e fieristico. È prioritario investire sulla riqualificazione delle strutture ricettive, attrarre nuovi progetti eventualmente in partnership con i leader di settore al fine di raggiungere un’offerta di servizi allineati agli standard dei visitatori ambiti. Grazie anche all’ampliamento dell’offerta ricettiva, sarà possibile sviluppare un’offerta turistica importante, come ad esempio quella del turismo congressuale, che permetterebbe di destagionalizzare la domanda turistica e di attrarre un volume d’affari prestigioso. Per puntare ad un turismo moderno e di alto profilo occorre adeguare l’offerta di parcheggi e permettere massima accessibilità ai servizi per le persone diversamente abili. Riteniamo inoltre molto utile proseguire con il Tavolo Territoriale per il Turismo, per una migliore collaborazione con il circondario.

QUALITÀ: Crediamo in un turismo di qualità e non di quantità, pertanto immaginiamo di aprire collaborazioni importanti per investire anche in settori di nicchia che solitamente comportano un rilevante ritorno economico. Alcuni esempi possono essere la lirica, il turismo enogastronomico sempre in grande ascesa in Italia, oppure il turismo sportivo e quello culturale. È opportuna anche una regolamentazione relativa agli orari di apertura dei negozi nel nostro Centro Storico, oltre all’attenzione su ciò che viene esposto in vetrina. La regolamentazione delle attività commerciali dovrà nascere da un confronto tra tutti i soggetti del settore.

CONFRONTO: è importantissimo riallacciare i rapporti con gli operatori turistici (albergatori, commercianti, tour operator, guide turistiche, agenzie di promozione), allo scopo di tenere vivo il confronto per una condivisione costruttiva su un mondo, ed un Paese, in continuo cambiamento. Proponiamo a tal fine di istituire un tavolo permanente tra gli attori del comparto turistico, includendo anche le Giunte di Castello, per promuovere il turismo in tutti i centri della Repubblica.

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE SAMMARINESI: Riteniamo essenziale valorizzare e promuovere la nostra identità territoriale e culturale attraverso gli eventi, avvalendoci delle nostre risorse, sia dal punto di vista organizzativo che da quello professionale. A tal proposito vanno sostenuti i gruppi storici sammarinesi e le peculiarità culturali del territorio. Occorre quindi potenziare i percorsi di conoscenza del nostro Paese, che siano in grado di valorizzare anche i prodotti tipici. In questo senso vanno le proposte presentate dalla Segreteria Industria, Artigianato e Commercio nella passata legislatura, relative al Percorso della Reggenza, alla tutela delle Botteghe Storiche sammarinesi e all’istituzione ufficiale del marchio Made in San Marino, a cui vogliamo dare continuità. Il turismo è per noi una tessera molto importante del grande mosaico del futuro della nostra amata Repubblica.

Ufficio Stampa

DOMANI – Motus Liberi