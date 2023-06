San Marino. Domani – Motus Liberi. Solennità e festività del Corpus Domini

Un’antica cerimonia del tutto peculiare, in uno dei pochi Paesi al mondo dove si tratta di festività sia civile che religiosa. Sono occasioni come queste, quelle in cui i Sammarinesi possono vivere e celebrare il proprio senso di Comunità, che hanno consentito di rendere unito un Popolo e quindi alla nostra Repubblica di rimanere salda e indipendente nei secoli.