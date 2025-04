San Marino. Domani – Motus Liberi: su emergenza casa “politiche concrete e mirate”

Il nuovo progetto di legge sull’emergenza casa, recentemente presentato dal Governo, si presenta come un compromesso confuso e inefficace, incapace di affrontare le reali esigenze del mercato immobiliare sammarinese. Una normativa che, pur toccando vari aspetti, manca di una visione chiara e di interventi strutturali capaci di stimolare realmente il settore. Tuttavia, grazie all’impegno costante di DOMANI – Motus Liberi, sono state accolte alcune proposte fondamentali per rendere il testo più aderente ai bisogni concreti dei cittadini. In particolare, è stata introdotta la possibilità di accedere nuovamente al mutuo prima casa in due casi specifici: – in presenza di una grave disabilità sopravvenuta che renda inadeguata l’abitazione attuale; – in caso di separazione, per il coniuge che abbia modificato la propria residenza formando altro nucleo familiare, rimanendo privo di beni immobili ad uso abitativo di proprietà, con conseguente intervenuta estinzione del finanziamento con contributo dello Stato a proprio nome. Queste misure rappresentano un passo avanti verso una politica abitativa più giusta e inclusiva, ma non possono essere considerate sufficienti. DOMANI – Motus Liberi continuerà a vigilare e a proporre soluzioni concrete per affrontare l’emergenza casa, ribadendo la necessità di un piano strategico che coinvolga anche il settore privato e le realtà associative del Paese. È tempo di passare dalle parole ai fatti, con politiche che mettano davvero al centro le famiglie, i giovani e le persone in difficoltà.

Comunicato stampa – Domani Motus Liberi