San Marino. DOMANI – Motus Liberi: “Valorizzare l’identità produttiva del Paese: il made in San Marino è ad un passo dal diventare realtà”

Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione Finanze del progetto di legge che istituisce i contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”, insieme al Registro delle “Botteghe Storiche”. Si tratta di un traguardo importante per l’intero Paese, ma in particolare per la nostra forza politica che ha fortemente voluto, ideato e sostenuto questa normativa sin dall’inizio, nella scorsa legislatura. Il testo, presentato da DOMANI – Motus Liberi già due anni fa, ha sostanzialmente mantenuto il suo impianto originale ed è stato oggetto di un importante lavoro di mediazione con le forze di maggioranza e con la Segreteria Industria che hanno infine saputo apprezzarne la portata, intende valorizzare le produzioni sammarinesi – artigianali, manifatturiere e agroalimentari – rafforzandone la riconoscibilità e la tutela, non solo sul piano giuridico ma anche come potente strumento promozionale e commerciale. Siamo contenti che questo Governo, seppur con notevole ritardo, sposi finalmente la nostra visione e le nostre idee sulle politiche economiche: si tratta infatti di un passo fondamentale per dare dignità, visibilità e protezione concreta alle eccellenze del nostro territorio. Nel corso dei lavori della Commissione Finanze il progetto è stato presentato dal nostro commissario Gaetano Troina, che ha illustrato le finalità e le importanti innovazioni introdotte dalla legge. Il commissario Troina è stato successivamente proposto e nominato quale relatore unico per la seconda lettura in Consiglio Grande e Generale, conferma del riconoscimento istituzionale dell’impegno e della competenza messi in campo da D-ML su questa materia. Durante l’esame del testo, abbiamo evidenziato l’opportunità di sostituire il termine “contrassegno” con “marchio”, al fine di garantire una maggiore tutela giuridica nel quadro del diritto industriale sammarinese e internazionale. Sebbene tale proposta non sia stata accolta nella versione approvata, resta forte la determinazione di DML nel vigilare affinché la normativa venga attuata in modo efficace e coerente con gli standard europei. Nel ringraziare il Segretario Fabbri per aver sostenuto il progetto, segnaliamo che al termine dei lavori in commissione il testo ha ottenuto 10 voti favorevoli e 2 astensioni, segno di un ampio consenso sulle sue finalità strategiche: promuovere l’identità produttiva del Paese, sostenere le imprese storiche e virtuose, proteggere il consumatore e accrescere la competitività delle produzioni locali, in vista di una sempre maggiore internazionalizzazione. DOMANI – Motus Liberi continuerà a impegnarsi per una San Marino che crede nella qualità, nell’innovazione e nella propria unicità.

DOMANI – Motus Liberi