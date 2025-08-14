San Marino, domenica 17 agosto il quarto appuntamento di “Alba sul Monte…in Concerto” con il Duo Pianistico Ad Parnassum

Domenica 17 agosto, alle ore 6:00, gli Orti dell’Arciprete ospiteranno il quarto appuntamento di Alba sul Monte…in Concerto 2025, la rassegna estiva più seguita della musica sammarinese. Protagonisti della mattinata saranno Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio, il Duo Pianistico Ad Parnassum, che trasformeranno lo spazio in una vera sala da concerto con un pianoforte a coda e un repertorio raffinato.

Il duo, noto per le acrobazie musicali a quattro mani, proporrà un programma che spazia tra compositori del XIX e XX secolo, con arrangiamenti originali del M° Lo Cascio. Tra i brani in programma figurano Piazzolla, Gershwin (Rapsodia in Blu), Bizet (Carmen) e Leonard Bernstein (estratto da West Side Story), offrendo una lettura innovativa e non scontata dei classici più noti.

Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio, docenti presso le Scuole Statali ad Indirizzo Musicale di Brescia e Bergamo, vantano un’intensa attività concertistica, con partecipazioni a Piano City Milano e Napoli e apparizioni presso le sedi regionali della Rai. Le trascrizioni di Lo Cascio sono particolarmente apprezzate dal pubblico per originalità e musicalità.

Per una migliore gestione dell’evento, si consiglia di prenotare i biglietti, che includono la tradizionale colazione con bombolone e caffè. Informazioni e prenotazioni: cameratatitano@omniway.sm o 3371008856.

Dettagli evento:

Titolo: Duo Pianistico Ad Parnassum – Alba sul Monte…in Concerto

Data: 17 agosto 2025

Orario: 06:00 a.m.

Luogo: Orti dell’Arciprete, Basilica del Santo, San Marino Città

Sponsorizzazioni: Segreterie di Stato all’Istruzione e al Turismo, Giunta di Castello di San Marino Città, Società Unione Mutuo Soccorso San Marino, San Marino International Music Summer Courses.

Organizzatori: Associazione Musicale Camerata del Titano.