San Marino. Domenica scatta il San Marino Junior Open ITF Under 18

L’estate del grande tennis a San Marino è pronta a iniziare. A scaldare i motori in attesa degli Internazionali di Tennis San Marino Open, il Challenger ATP 125 in programma dal 29 luglio al 4 agosto, ci penserà il San Marino Junior Open, l’evento ITF Under 18 al via domenica 7 luglio sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio. Il torneo giovanile, giunto all’undicesima edizione e che negli anni ha lanciato futuri campioni del calibro di Tsitsipas, quest’anno presenta un livello ancor più elevato, grazie all’upgrade a J60.

Nel maschile, a guidare il seeding è il campione in carica Marco Mecarelli (n.443), seguito dal ceco Oliver Sanders. Tra i principali favoriti, troviamo anche gli italiani William Mirarchi e Filippo Pecorini, l’ungherese Marcell Kovacs, il tedesco Deren Yigin e lo spagnolo Noah Lopez Cherubino.

In campo femminile, tra le favorite della vigilia ci saranno le italiane Emma Scaldalai (n.1) e Virginia Proietti (n.5), la russa Ksenila Ruchkina, la tedesca Sophie Triquart (n.3), l’americana Emma Fulvia Wiesenfeld e l’argentina Sara Grande, rispettivamente sesta e settima testa di serie. Al via anche quattro atleti sammarinesi, reduci dagli impegni con le rispettive rappresentative biancazzurre in Coppa Davis in Albania e in Billie Jean King Cup in Moldavia. Nel tabellone maschile ci sarà Mattia Muraccini, mentre nel femminile troviamo Silvia Alletti (foto), Talita Giardi ed Emma Pellicioni, quest’ultima impegnata dalle ‘quali’. Le qualificazioni scatteranno domenica 7 luglio, mentre i match del tabellone principale inizieranno martedì 9.

Le finali sono tutte previste per la mattinata di sabato 13 luglio. L’ingresso all’evento è completamente gratuito.