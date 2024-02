San Marino. “Domeniche in Musica” prosegue con il secondo incontro  GYÖRGY LIGETI 

Dopo il primo appuntamento dedicato al genio di Nina Simone, il 18 febbraio p.v., si prosegue con il secondo capitolo delle rassegna di “DOMENICHE IN MUSICA”. Evento che si svolgerà come di consueto presso la sala riunioni dell’Istituto Musicale Sammarinese in via N. Bonaparte 4, San Marino Città.

Si rammenta che la rassegna è patrocinata dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, e Giunta di Castello Città di San Marino.

L’argomento di ascolto e approfondimento in quest’occasione – curato e condotto dal Prof. Michele Selva dell’IMS, sarà incentrato sulla figura del compositore ungherese, naturalizzato austriaco, György Ligeti.

Dopo averne velocemente affrontato le principali tappe biografiche, si proseguirà alle sue musiche – veri classici del Novecento e della contemporaneità. Diventate celebri grazie all’utilizzo da parte di Stanley Kubrik, di alcuni dei suoi più celebri capolavori.

La musicalità di Ligeti, risulta essere una musica profonda e senza tempo, con la quale è impossibile rimanere indifferenti.

Al termine dell’incontro verrà proposta una piccola degustazione in collaborazione con l’Enoteca Valentini della Repubblica di San Marino.

Si ricorda alla cittadinanza che il terzo incontro è previsto per domenica 3 marzo p.v., con la monografia dedicata alla più accattivante musica contemporanea per fiati.

Ingresso € 5.

Per Info: Tel. 0549 – 883104 – web: www.ims.sm – mail: [email protected]