San Marino: Dopo il ristorante IL PASSETTO anche il ristorante LA TERRAZZA dell’Hotel Titano partecipa al Premio Chef dell’Anno 2024 di GiornaleSM

Il Ristorante La Terrazza, situato nell’iconico Hotel Titano nel cuore del Centro Storico di San Marino, è pronto a sfidare i migliori chef del territorio nel prestigioso “Premio Chef dell’Anno 2024”. La partecipazione di questo ristorante, già conosciuto per la sua posizione panoramica e la cucina raffinata, aggiunge un ulteriore livello di eccellenza alla competizione.

La Terrazza, che vanta una vista mozzafiato sulla Valle del Montefeltro e sul centro storico di San Marino, è celebre per i suoi piatti che omaggiano la tradizione gastronomica locale. Gli ospiti possono godere di una cucina che spazia dai piatti di mare a quelli di terra, con un’attenzione particolare alla pasta fatta in casa e ai prodotti del territorio. Il ristorante, situato all’interno dell’Hotel Titano, è una delle destinazioni culinarie più apprezzate della Repubblica di San Marino.

L’ingresso di La Terrazza nella competizione per il Premio Chef dell’Anno 2024 non solo accresce l’attesa per l’evento, ma rappresenta anche un’occasione unica per mettere in mostra la creatività e l’abilità dello chef del ristorante.

La sfida sarà un’opportunità per dimostrare la capacità di combinare tradizione e innovazione in cucina, unendo la qualità degli ingredienti locali con tecniche culinarie di alto livello.

Il Premio Chef dell’Anno è organizzato da GiornaleSM e si conferma come un evento chiave per la promozione della gastronomia sammarinese, offrendo una vetrina privilegiata ai migliori ristoratori e chef del territorio..