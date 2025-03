San Marino. Dopo l’intensa fase di maltempo, le condizioni meteo tendono a migliorare

Dopo l’intensa fase di maltempo, le condizioni meteo tendono a migliorare, seppur con la persistenza di un’atmosfera localmente ancora instabile. Sebbene l’anticiclone tenti una timida risalita verso le latitudini mediterranee portando una temporanea fase più asciutta e soleggiata, la sua azione non sarà abbastanza energica per interrompere il flusso di correnti sudoccidentali al cui suo interno scorrono delle perturbazioni pronte a raggiungere il nostro Stivale. Per cui altri peggioramenti potrebbero dare vita a precipitazioni localmente abbondanti con il coinvolgimento dell’Emilia-Romagna e di parte del Veneto già nel corso di domenica: a causa del transito della perturbazione n. 8 al Centro-Sud.