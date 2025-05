San Marino. Dopo un intenso lavoro in CGG sono stati ratificati i decreti per la cogenerazione e l’interramento cavi dell’alta tensione di Cailungo. “SdS Bevitori: Pieno sostegno alla competitività del nostro sistema economico e garanzie per la tutela ambientale”

Nella giornata di ieri è giunto in ratifica il Decreto Delegato n.106 del 9 agosto 2024, riguardante le norme per la progettazione e l’esecuzione degli impianti di cogenerazione industriale. Favorevoli tutti i gruppi, ad eccezione di Rete.

Il confronto politico tra maggioranza e opposizione, guidato sul tema dal Segretario Bevitori che ha portato all’accoglimento da parte del Governo di diversi emendamenti presentati dalle opposizioni, ha prodotto un testo completo in grado di sostenere la competitività delle aziende Sammarinesi e al contempo di richiamarle ad alti standard di rispetto ambientale.

Ampia condivisione in particolare sulla norma che regolamenta la gestione della vendita dell’energia per le aziende che operano con un impianto di cogenerazione, che vieta di vendere l’energia prodotta in eccesso a terzi e le obbliga alla cessione gratuita all’Azienda dei Servizi per metterla cosi a disposizione del Paese. Il Segretario di Stato ai Rapporti con l’AASS Alessandro Bevitori ha sottolineato che l’obiettivo di questo decreto è di promuovere l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.

“Ringrazio tutta l’aula per il contributo fornito grazie al quale si è prodotto un decreto completo e conforme con le più innovative regole del mercato europeo. Dobbiamo continuare su questa strada per coniugare le esigenze energetiche delle aziende a quelle dello Stato, senza però tralasciare la massima attenzione sulla salute dei nostri cittadini” ha dichiarato il Segretario Bevitori che ha anche rassicurato la cittadinanza annunciando controlli e vigilanza puntuali sugli impianti.