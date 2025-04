San Marino, doppia seduta della Commissione Esteri: al centro l’accordo UE e nuovi sviluppi diplomatici

Saranno due giornate dense di contenuti quelle convocate per mercoledì 30 aprile e lunedì 5 maggio dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione della Repubblica di San Marino. All’ordine del giorno temi di primo piano per la politica estera e diplomatica del Paese, ma anche una serie di importanti deliberazioni in materia di residenza e permessi di soggiorno.

La Commissione, presieduta dal consigliere Michele Muratori, affronterà nella prima seduta pubblica una serie di punti strategici. Si parte con le comunicazioni istituzionali e il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, un dossier di centrale importanza che potrebbe ridefinire i rapporti tra San Marino e l’UE.

Tra i temi diplomatici all’ordine del giorno anche l’avvio delle relazioni ufficiali con le Isole Salomone, e una serie di nomine, revoche e convenzioni relative ad agenti diplomatici e consolari, ai sensi della Legge n.14/2023. Di rilievo anche l’esame della Convenzione UNESCO del 1970 contro l’importazione e il traffico illecito di beni culturali, e la discussione sulla risoluzione conclusiva della 51ª Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero.

Spazio anche al consolidamento delle relazioni internazionali con l’esame di un Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Grande e Generale di San Marino e il Parlamento di Malta, che mira a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi.

La seconda parte dei lavori si svolgerà in seduta segreta e sarà dedicata all’esame e alla concessione di residenze e permessi di soggiorno, in tutte le diverse casistiche previste dalla Legge n.118/2010, comprese le residenze atipiche per pensionati, i permessi parentali, le domande di soggiorno ordinario e i provvedimenti di consolidamento delle posizioni anagrafiche.

Tutti i Consiglieri non membri della Commissione sono stati informati che possono partecipare ai lavori.

L’appuntamento si svolgerà:

Mercoledì 30 aprile , dalle ore 13.30 alle 19.30

Lunedì 5 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30

Due sedute che si preannunciano fondamentali per l’attività diplomatica e amministrativa della Repubblica, in un momento in cui San Marino è chiamata a compiere scelte determinanti per il suo posizionamento internazionale e la gestione della residenzialità sul proprio territorio.