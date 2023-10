San Marino. Drudi dà spettacolo in Olanda e vince la classifica Sprint. Grossi prima di classe a Bassano e Rallylegend positivo per la Scuderia San Marino

È stato un weekend ricco di eventi per la Scuderia San Marino in grado di ottenere risultati importanti con i suoi iscritti.

Sul circuito di Zandvoort, in Olanda, Mattia Drudi e Ricardo Feller decidono di dare il meglio di sé lasciandosi tutti alle spalle nelle due gare e ottenendo la vittoria nella classifica Sprint del campionato Fanatec GT World Challenge.

Un’altra vittoria arriva dal Rally Città di Bassano grazie alla Peugeot 208 GT Line dell’equipaggio formato da Lorenzo Grani e la navigatrice Samanta Grossi, che si classificano al primo posto della classe Rally4. Non arrivano al traguardo Jacopo Bergamin e Alice Tasselli.

La 21esima edizione del Rallylegend non ha deluso le aspettative in Repubblica e la Scuderia San Marino ha ottenuto numerosi buoni risultati. Nel WRC nona posizione assoluta per Stefano Valli con Andrea Agazzi. Finiscono in 16esima posizione Filippo Baldinini e Mirco Gabrielli. In ventinovesima posizione c’è Riccardo Biordi, mentre in trentesima Edoardo Maioli. Sfortunata edizione per Massimo Bizzocchi, insieme a Alessandro Pierluigi, e Marco Bianchini con Giulia Paganoni che sono costretti al ritiro.

Nella classifica Classic manca per una posizione il gradino del podio Marcello Colombini insieme a Marco Selva, quarti, seguiti a corto raggio da Loris Baldacci ed Enzo Zafferani. Arrivano al settimo posto Luca Bonfatti e la naviga Valentina Pasini, una posizione sotto la BMW M3 di Matteo Bergamo e Diego Zanotti. In Top Ten arrivano anche Nicolò Fedollfi e Livio Ceci. Tra la quattordicesima e la diciassettesima posizione arrivano quattro equipaggi della Scuderia: Massimo e Marco Moroni; Stefano Camporesi e Pietro Rossi e Michele Pellegrini e Marco Cavalli ed Emanuele Tinazzi. Non classificati Kevin Casadei e Thomas Zanotti, costretti al ritiro a causa di un guasto, così come Albano Frassinetti e Daiana Darderi e Natale Casalboni con Giovanna Francini.

Soddisfazioni dalla classifica Historic con il terzo posto assoluto e bronzo per Stefano Rosati insieme a Salvatore Tontini con la Talbot Loftus del 1981. Sesto posto per Massimo Zanotti e Luca Pelliccioni e arrivano undicesimi Alessandro Fedolfi e Umberto Bollini. Ritiro per Nicholas Ciacci con Domenico Mularoni.

Hanno dato grande spettacolo come sempre i Legend Star Paolo Diana, Simone Temeroli, Paolo Valli, Walter Massa, Ugo Federico Bagnasco e Alessandro Biordi.

