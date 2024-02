San Marino. Due big match per La Fiorita capolista. Mazzotti: “Per ora pensiamo solo a vincere la sfida con la Cosmos”

Fresca del ritorno in vetta, La Fiorita è attesa da due importanti scontri diretti che possono pesare molto sul proseguo di stagione. Si parte domani, alle 18:15 ad Acquaviva, contro la Cosmos; sullo stesso campo, poi, i gialloblù sfideranno la Virtus nell’infrasettimanale di martedì.

Ad inquadrare la sfida di domani è il difensore Marco Mazzotti che parte, però, dal ricordare la preziosa quanto sofferta vittoria di sabato scorso ai danni del Murata, acciuffata all’ultimo minuto del recupero grazie alla rete di Virgilio.

“È stata una partita complicata – commenta il difensore gialloblù – che non si è messa sui binari che volevamo. Fortunatamente, è andata bene, grazie al gol di Raffaele. Siamo contenti di essere tornati in vetta, ma dobbiamo già pensare alla partita di domani. Una partita importante per la classifica e che mi aspetto complicata. Affronteremo una squadra che sta dimostrando di essere in grande forma. Noi, però, siamo pronti e consapevoli delle nostre capacità”.

In quanto scontri diretti, i punti in palio nelle prossime partite valgono doppio. I gialloblù affronteranno prima la Cosmos che, partita dopo partita, sta ricucendo il divario dalle prime posizioni, e poi la Virtus, con la quale La Fiorita si contende la vetta da inizio campionato.

“Premetto che i punti si possono perdere e recuperare con tutte, come abbiamo visto – dice Mazzotti -. Però è vero, gli scontri diretti valgono doppio, anche per il morale. Portare a casa il bottino pieno significherebbe dare uno schiaffo morale a tanti che ancora non credono in noi e a chi pensa di poterci superare”.

Domani si affronteranno quella che, statistiche alla mano, è la miglior difesa del campionato, quella gialloblù, e quello che è attualmente il miglior attacco, quello gialloverde.

“Gli episodi saranno una parte fondamentale della partita – osserva Mazzotti -. Serviranno grande attenzione, grande qualità e intensità. Loro sono il miglior attacco del campionato, ma io sono super orgoglioso dei miei compagni di reparto e sono altrettanto fiducioso dei nostri attaccanti. All’andata finì 1-1, con il loro gol del pareggio arrivato al 94’. Dobbiamo ricordarci della sfida d’andata, dei nostri punti di forza, di dove siamo stati messi in difficoltà e dovremo cercare di fare meglio, perché vogliamo assolutamente i tre punti. La sfida all’orizzonte con la Virtus è certamente importante, ma non è giusto fare calcoli. Dovremo pensare partita per partita. Intanto ci prepariamo ad affrontare la prima e cercheremo di vincerla. Poi, da sabato sera, inizieremo a pensare alla Virtus”.

Mazzotti è approdato a La Fiorita in estate, dopo tanti anni trascorsi in Serie D, giocando anche in piazze molto calde.

“Non c’è giorno in cui mi sia pentito della mia scelta – racconta -. Le esperienze al sud le porterò sempre nel cuore. Ho conosciuto grandi persone, mi sono fatto tanti amici e mi sono tolto anche belle soddisfazioni. Sono contento, però, di questo cambiamento. Credo che questo campionato continuerà a crescere, ci sono tante squadre che ne hanno il potenziale, non solo economico. È un campionato appetibile. Sono felice di aver fatto questa scelta, sento la fiducia dei miei compagni, dello staff e della società. Mi diverto molto e stiamo andando bene. Siamo dove volevamo essere, ma dobbiamo continuare così perché non abbiamo fatto ancora nulla. Il campionato è ancora lungo – conclude – e non si può mollare la presa”.

